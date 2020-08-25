الثني يبحث مع رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا الوضع الوبائي

بحث رئيس الحكومة، عبدالله الثني، أمس مع رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري، الوضع الوبائي لجائحة كورونا في البلاد، وذلك خلال اجتماع عقد في مدينة بنغازي.

كما بحث الاجتماع أبرز النواقص التي تحتاجها مراكز العزل والحجر الطبي، والمخزون الاستراتيجي لوزارة الصحة من كافة المستلزمات الطبية، وآليات توفيرها، مع فتح قنوات اتصال مع المنظمات الدولية المعنية بتوفير مشغلات معامل كوفيد 19.

وشدد الطرفان على ضرورة الالتزام بفرض حظر التجول ومنع التنقل بين المدن بما يكفل التباعد الاجتماعي للحيلولة دون خروج الوضع الوبائي عن السيطرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا