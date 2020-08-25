السراج يوجه بتسهيل إجراءات منح تصاريح التظاهر السلمي

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن بتسهيل إجراءات منح تصاريح التظاهر السلمي مؤكدا أن التظاهر والخروج في مسيرات هو أحد أوجه التعبير عن الرأي وهو حق طبيعي تكفله الدولة المدنية

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات المتخذة لتأمين سلامة المواطنين ممن يعبرون عن رأيهم بالتظاهر، بطريقة صحيحة ووفقا للتصاريح الممنوحة لهم.

وناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بأداء وزارة الداخلية في مجال تعزيز الأمن ومواجهة الخارجين عن القانون.