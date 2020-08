رئيس لجنة خارجية النواب يستعرض مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية سبل دعم المنظمة

أخبار ليبيا24 استعرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزابيث هوفمان بمدينة بنغازي سبل دعم منظمة الصحة العالمية لأداء مهامها. وتطرّق الاجتماع إلى عدد من المواضيع أبرزها مشكلة دخول الأدوية والأدوات الطبية التي توردها منظمة الصحة العالمية إلى ليبيا. وجدد العقوري استعداد اللجنة للتعاون المستمر […]

