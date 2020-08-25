خارجية النواب تبحث مع الصحة العالمية مشكلات دخول الأدوية لليبيا

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مدير مكتب منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا اليزابيث هوفمان .

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمدينة بنغازي بحث مشكلة دخول الأدوية والأدوات الطبية التي توردها منظمة الصحة العالمية إلى ليبيا .

وأشادت هوفمان بالدور الذي تقوم به لجنة الشؤون الخارجية والجهات الصحية المختصة للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا.

وجدد العقوري التأكيد على استعداد اللجنة للتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتسهيل عملها وخاصة في هذه الفترة التي يواجه فيها النظام الصحي الليبي تحديات كبيرة .