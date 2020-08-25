مؤسسة النفط تبحث مع الاتحاد الأوروبي أوضاع القطاع

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا .

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله قدم خلال اللقاء الذي عقد في مقر المؤسسة شرحٍ وافٍ للظروف الصعبة التي يمر بها قطاع النفط بليبيا، نتيجة الاقفالات لمنابع النفط، والأوضاع الأمنية المتردية إضافة إلى انتشار جائحة كورونا بشكل متسارع، وشح الميزانيات المناسبة نتيجة لتوقف المورد الرئيسي للدخل بليبيا بسبب الاقفالات الظالمة.

وأعرب سعادة السفير عن امله في فتح الحقول والموانئ النفطية والسماح للمؤسسة الوطنية للنفط للقيام بأعمال الصيانة اللازمة، واستئناف عمليات الإنتاج من جديد.

من جانبه أكد صنع الله على ضرورة فك الحصار عن الحقول والموانئ النفطية، والسماح للمؤسسة الوطنية للنفط بالقيام بأعمالها والبدء في عمليات الصيانة اللازمة لأنابيب نقل النفط الخام من آثار التسربات، واستئناف الإنتاج والصادرات، لإنعاش خزينة الدولة في أقرب وقت ممكن، وطيّ صفحة الأزمات والحروب، التي أثّرت بشكل مباشر على المواطن الليبي، في شتى مناحي الحياة، موضحا أن المؤسسة في امسّ الحاجة للموارد المالية لكي تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها، وإنجاز العديد من المتطلبات المهمة والملحّة التي يحتاجها القطاع.