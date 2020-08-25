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اللجنة المركزية: نسبة المشاركة في انتخابات ككلة بلغت 17% حتى الساعة الثالثة

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن نسبة المشاركين في انتخابات المجلس البلدي ككلة بلغت حتى الساعة 3 مساء 17%.

وبينت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن نسبة الرجال المشاركين في الانتخابات بلغت 25% فيما بلغت نسبة النساء 8 % .

وكانت اللجنة أعلنت صباح اليوم الثلاثاء فتح مراكز الاقتراع في أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية فتح مراكز الاقتراع في ككلة الساعة 9 صباحا مبينة أن عدد المواطنين المسجلين المؤهلين للانتخاب في بلدية ككلة بلغ 7,304 مواطن بنسبة 44% منهم 56% رجال و44% نساء.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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