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السراج يجتمع مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار لييا24

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم الثلاثاء مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، في إطار متابعته لتوصيات الاجتماع الذي عقد في 8 أغسطس الماضي بين الأجهزة الرقابية والمحاسبية والسلطة التنفيذية.

وبحث الاجتماع الخطوات التي اتخذت بشأن وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وفقاً للاتفاقية المبرمة بين كل من هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد.
وجدد السراج التأكيد على ضرورة فتح جميع ملفات الفساد المتعلقة بإهدار المال العام، مشيرًا إلى ان قرار تفعيل نظام إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة هو خطوة ضمن خطوات لضمان الشفافية ومحاربة الفساد.

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  • كل من يعمل تحت رئاستك فهو فاسد سراق مثلك يامندس على الشعب الليبى من قوى استعمارية لتبصم على طلباتها
    .حركات الاخوان عفا عليها الزمن ووصف القرآن الكريم امثالهم من المنافقين فعلوها من قبل قال تعالى :-
    يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16)

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  • حتى لو غيرت اسمك من فائز لصلاح فانت فاسد السراق وخائن وعميل وحقير ولو بحثت فى ليبيا عن اقذر منك فلن تجد سوى حثالة الاخوان من حولك

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