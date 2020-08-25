“سرت للنفط” تبدأ بتحميل شحنة من مادة المكثفات

أعلنت شركة سرت للنفط وصول الناقلة فالي دي سيفيليا وبدأها في تحميل شحنة من مادة المكثفات تقدر بحوالي 245 ألف برميل، وذلك بعد جهود ومساعٍ حثيثة من أجل توفير سعة تخزينية لمادة المكثفات تمكن من توفير إمدادات الغاز الطبيعي لاستهلاك محطات توليد الكهرباء.

وبحسب بيان نُشر عبر المنصة الرسمية للشركة، فإنه من المتوقع أن تنتهي الناقلة من تحميل الشحنة بعد 30 ساعة من بدء التحميل والذي انطلق حوالي الساعة 15:00 عصر أمس الاثنين.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة مسعود سليمان موسى أن هذه الخطوة ستمنح الشركة أريحية في زيادة إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء وتشغيل المصفاة وتوفير المحروقات للسوق المحلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية