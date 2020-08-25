مراجعة التفويضات المالية لمكاتب العمل والتأهيل بالمناطق

أكد مدير مكتب المراجعة الداخلية بوزارة العمل والتأهيل عبدالرزاق الهوش مراجعة التفويضات المالية الخاصة بالنصف الأول من مخصصات الباب الثاني لسنة 2020 لمكاتب العمل والتأهيل بالمناطق.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل بحكومة الوفاق أن عدد مكاتب العمل والتأهيل التي أنجزت تفويضاتها بلغ ( 93 ) مكتب موزعين على كافة ربوع ليبيا، مضيفا أن المكاتب التي لم تستوفي المراجعة هي ” تازربو، اجخرة، العربان، العوينات، ام الرزم، ربيانة، سلوق، قمينس، نسمة، هراوة، العامرية، المنشية، بنت بية، العواتة، المعمورة، مراد”.