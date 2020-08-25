السراج يبحث سير عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تابع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء، عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رفقة رئيس الهيئة نعمان الشيخ.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة السراج لتوصيات الاجتماع الذي عقده مع الأجهزة الرقابية والسلطة التنفيذية مطلع الشهر الجاري.

وناقش الاجتماع الخطوات التي اتخذت بشأن وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وفقاً للاتفاقية المبرمة بين كل من هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد.

وجدد السراج تأكيده على ضرورة فتح جميع ملفات الفساد المتعلقة بإهدار المال العام، مشيرا إلى أن قرار تفعيل نظام إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة هو خطوة ضمن خطوات لضمان الشفافية ومحاربة الفساد.

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