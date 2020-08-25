اليونان: ننتظر قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لردع تركيا 

قالت اليونان إنها تنتظر قائمة العقوبات التي أعدها الاتحاد الأوروبي لردع تركيا عن أنشطتها في شرق المتوسط، وأنه على أوروبا مواجهة “الاستبداد واللاشرعية والغطرسة والتخلف” ومنع صياغة أيديولوجيات عثمانية.

قال وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس بعد لقائه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أثينا اليوم الثلاثاء إن اليونان مستعدة للمشاركة في حوار مع تركيا، ولكن عندما يكون ذلك بعيدا عن التهديدات.

قال ديندياس: “الكثير يوصينا بالحوار، واليونان أثبتت أنها مستعدة ولا تزال مستعدة للحوار، لكن ذلك غير موجود في ظل نظام التهديدات والتحديات”، أضاف “لا يمكن ولا يجب السماح بانتهاك القانون”.

وقال وزير الخارجية اليوناني إن “أحد العناصر الأساسية للحوار هو محاور موثوق به وإطار مرجعي واضح ، والإطار المرجعي هو قواعد القانون الدولي”.

وقال إن “استمرار سلوك تركيا الاستفزازي يوضح للمجتمع الدولي أنها إشارات على عدم الرغبة في الحوار واحترام القانون الدولي” ، مضيفًا أن “تهديدات تركيا المستمرة” تدل على سوء فهمها طبيعة القرن الحادي والعشرين “.

وأشار إلى أن “الهوس بالانحراف لا يؤدي إلى خلق القانون، وبالتحديد فإنه لا يقود إلى شيء”.

وأعرب وزير خارجية اليونان “عن ثقة الحكومة اليونانية في أن الاتحاد الأوروبي في ظل الرئاسة الألمانية سيواصل الدفاع في جميع الاتجاهات وفي علاقاته الخارجية، كما يفعل في الداخل، عن أكثر المساعي طموحًا في خدمة الإنسانية وهو الاحترام غير المشروط لسيادة القانون، وقواعد القانون الدولي، وعلاقات حسن الجوار بين الدول “.

وشدد على أن الرهانات في شرق المتوسط ​​تتجاوز حدود الخلافات الثنائية وتتعلق بالاتحاد الأوروبي بأسره وحقوقه السيادية وأمنه النشط وأمن البحر المتوسط. وشدد على أن “الأمر يتعلق بمصداقية الاتحاد ولهذا السبب لا يوجد مجال للمعايير المزدوجة”.

وقال دندياس إن المكتسبات الأوروبية “تحتاج إلى دفاع قوي ضد قوى الاستبداد واللاشرعية والغطرسة والتخلف” ، سواء كان التحدي ضدها يأتي من تركيا أو بيلاروسيا.

كما أشار إلى أن اليونان تتطلع إلى تقديم قائمة العقوبات التي يتعين على الممثل السامي السيد جوزيب بوريل تجميعها وتقديمها إلى المجلس. أضاف “العقوبات يجب أن توضح أن الجنوح التركي، إذا استمر، ستكون له عواقب، وأن أوروبا مستعدة وراغبة في الدفاع عن حدودها، بحرا وبرا”.

وقال ديندياس “في الوقت الحالي نحن، لا تزال تحركات تركيا غير شرعية، تتصاعد، على الرغم من إلحاح جيرانها وشركائها وحلفائها”. وأضاف “إنها مستمرة على الرغم من ضبط النفس والحصافة التي أظهرها الجانب اليوناني في محاولة لتحقيق الإنجازات وبدلا من وقف التصعيد نلاحظ تحديات جديدة”.

قال “إننا نشهد محاولة لتنفيذ خطط توسعية ضد جيراننا وحلفائنا. ونشهد صياغة أيديولوجيات عثمانية جديدة للتوسع العشوائي والسيطرة على البحر الأبيض المتوسط. والاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص”.

أكد وزير خارجية اليونان على أنه “بدون تعصب لا يميزنا، وبدون غطرسة لا تميزنا، وبدون تهديدات لا نستخدمها، ستدافع اليونان باسم القانون عن سيادتها وحقوقها السيادية وحدودها الوطنية والأوروبية وسيادتها وحقوقها السيادية” أضاف “ليس أمام أوروبا خيار سوى القيام بذلك وأنا أحثكم على عدم ارتكاب أي سوء تفاهم حيال ذلك”.

كما ناقش وزير الخارجية الوضع في ليبيا مع نظيره هايكو ماس، وأعر عن ترحيب اليونان بالإعلان الأخير عن وقف إطلاق النار، وقال إنها خطوة إيجابية مهمة نحو حل سياسي من خلال عملية مصالحة وطنية.

وقال: لا تزال اليونان على استعداد للمساهمة في هذا الاتجاه وقد أطلعت عليها ألمانيا مرارًا وتكرارًا. تساهم اليونان بالفعل في السلام والأمن في ليبيا بمساهمة كبيرة في عملية السلام، والتي تشارك فيها ألمانيا أيضًا مع الوحدة الحديثة الفرقاطة “هامبورغ” ، كما كرر أن اليونان “ترغب في المشاركة في استمرار عملية برلين، وطالب بتأييدها الحار.