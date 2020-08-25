الخدمات الصحية بنغازي تعقد اجتماعا مع مراقب الخدمات التعليمية

عقدت الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي اجتماعا موسعا مع مراقب التعليم، ومدير الخدمات الصحية بنغازي، وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لامتحانات الشهادات العامة، التي ستنطلق في السادس من سبتمبر القادم.

وأوضح فريق الإعلام بالغرفة المركزية أنه تم الاتفاق على إقامة الامتحانات في مواعيدها المقررة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكول الذي أعدته الغرفة، وستشرف عليه فرق صحية بالتنسيق مع مراقبة الخدمات التعليمية في بنغازي.

كما أشار إلى أنه ستكون هناك غرفة مشتركة تضم الجانبين لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية.

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