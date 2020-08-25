السيسي: مستعدون لتقديم خبراتنا بكافة المجالات للأردن والعراق

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي استعداد بلاده لتقديم تجربتها وخبرتها في كافة المجالات “لأشقائها في الأردن والعراق”، وذلك خلال القمة المصرية الأردنية العراقية بالعاصمة عمان.

وقال السيسي خلال مشاركته في القمة الثلاثية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن مصر مستعدة لإقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة يتم تنفيذها وفق جدول زمني محكم يكون لها مردود مباشر وسريع علي عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الاساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والامنيةً في المنطقة، وجهود مكافحة الإهاب.

كما تناول القادة الثلاثة أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

وأضاف المتحدث أن القمة تطرقت إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس المصري أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.

وتناولت القمة تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد القادة الثلاثة دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما تناولت القمة مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، حيث أكدوا تكثيف التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة في هذا الإطار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.