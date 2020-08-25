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«الثني» يبحث مع مدير «الصحة العالمية» بليبيا آليات التصدي لكورونا 

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزابيث هوف، بحضور وزير الصحة في الحكومة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق.

وناقش «الثني» مع «هوف» الوضع الوبائي المحلي لجائحة كورونا، وعمل منظمة الصحة العالمية مع السلطات الصحية المحلية للتصدي لهذه الجائحة ومنع انتشارها.

وأكدت مدير مكتب المنظمة في ليبيا على ضرورة تصعيد الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية لمنع انتشار الوباء في البلاد، مع ضرورة المزيد من التوعية للمواطنين بخطورة هذا الفايروس وسرعة انتشاره وآليات منع تفشيه في البلاد.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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