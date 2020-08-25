«الثني» يبحث مع مدير «الصحة العالمية» بليبيا آليات التصدي لكورونا 

استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزابيث هوف، بحضور وزير الصحة في الحكومة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق.
وناقش «الثني» مع «هوف» الوضع الوبائي المحلي لجائحة كورونا، وعمل منظمة الصحة العالمية مع السلطات الصحية المحلية للتصدي لهذه الجائحة ومنع انتشارها.
وأكدت مدير مكتب المنظمة في ليبيا على ضرورة تصعيد الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية لمنع انتشار الوباء في البلاد، مع ضرورة المزيد من التوعية للمواطنين بخطورة هذا الفايروس وسرعة انتشاره وآليات منع تفشيه في البلاد.
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