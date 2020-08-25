«الصحة العالمية» تشيد بأداء الحكومة الليبية في مواجهة كورونا

أشادت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزابيث هوف بعمل الحكومة الليبية، ووزارة الصحة، للتصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها.
وأكدت «هوف» على العمل على تقديم مساعدات مادية ومعنوية تتمثل في تدريب الكوادر الليبية في التعقيم والتطعيم وإجراء المسح الشامل للمواطنين.
وأعربت مدير مكتب المنظمة عن أملها في تسهيل إجراءات الشحنات القادمة عبر المنظمة إلى ليبيا لدى مصلحة الجمارك ومركز الرقابة على الأغذيةو الأدوية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزابيث هوف، بحضور وزير الصحة في الحكومة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق.
وأكد «الثني» العمل على تسهيل إجراءات الشحنات القادمة عبر المنظمة إلى ليبيا لدى مصلحة الجمارك ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، حيث ناقش مع «هوف» إمكانية توسيع عمل المنظمة لدى ليبيا لتشمل كافة مدن ومناطق سيطرة الحكومة الليبية خاصة في الجنوب.
وأبدت مدير مكتب المنظمة استعدادها للعمل على ذلك، مشيدة بعمل الحكومة الليبية من حيث الأمن والاستقرار في مناطق نفوذ الحكومة الليبية.
وأكدت مدير مكتب المنظمة في ليبيا على ضرورة تصعيد الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية لمنع انتشار الوباء في البلاد، مع ضرورة المزيد من التوعية للمواطنين بخطورة هذا الفايروس وسرعة انتشاره وآليات منع تفشيه في البلاد.
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