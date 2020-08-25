«الصحة العالمية» تشيد بأداء الحكومة الليبية في مواجهة كورونا

أشادت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزابيث هوف بعمل الحكومة الليبية، ووزارة الصحة، للتصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها.

وأكدت «هوف» على العمل على تقديم مساعدات مادية ومعنوية تتمثل في تدريب الكوادر الليبية في التعقيم والتطعيم وإجراء المسح الشامل للمواطنين.

وأعربت مدير مكتب المنظمة عن أملها في تسهيل إجراءات الشحنات القادمة عبر المنظمة إلى ليبيا لدى مصلحة الجمارك ومركز الرقابة على الأغذيةو الأدوية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزابيث هوف، بحضور وزير الصحة في الحكومة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق.

وأكد «الثني» العمل على تسهيل إجراءات الشحنات القادمة عبر المنظمة إلى ليبيا لدى مصلحة الجمارك ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، حيث ناقش مع «هوف» إمكانية توسيع عمل المنظمة لدى ليبيا لتشمل كافة مدن ومناطق سيطرة الحكومة الليبية خاصة في الجنوب.

وأبدت مدير مكتب المنظمة استعدادها للعمل على ذلك، مشيدة بعمل الحكومة الليبية من حيث الأمن والاستقرار في مناطق نفوذ الحكومة الليبية.

وأكدت مدير مكتب المنظمة في ليبيا على ضرورة تصعيد الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية لمنع انتشار الوباء في البلاد، مع ضرورة المزيد من التوعية للمواطنين بخطورة هذا الفايروس وسرعة انتشاره وآليات منع تفشيه في البلاد.