المشري يبحث مع السفير الإيطالي مبادرات وقف إطلاق النار

التقى اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” لبحث المبادرات والسياسيات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور إيطاليا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام..

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن اللقاء الذي جرى بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس بحث تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد والتداعيات التي خلفتها اشتباكات العاصمة طرابلس.

وشارك في اللقاء النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة صفوان المسوري ومقرر المجلس سعيد كله.