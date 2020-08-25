المشري يناقش مع سفير إيطاليا مبادرات وقف إطلاق النار وفرص استئناف الحوار السياسي

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا, جوزيبي بوتشينو غريمالدي، اليوم الثلاثاء، «المبادرات والسياسيات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع المشري والسفير الإيطالي ناقش تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد والتداعيات التي خلفتها الحرب في طرابلس والآثار المترتبة عليها.

وأضاف أن الاجتماع «تناول المبادرات والسياسيات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور إيطاليا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام».

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس النائب الثاني لرئيس المجلس، صفوان المسوري، ومقرر المجلس، سعيد كله.

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