الصحة العالمية تدعو لزيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في ليبيا

دعت مدير مكتب المنظمة في ليبيا إليزابيث هوف لضرورة زيادة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة الليبية لمنع انتشار وباء كورونا في البلاد.

وشددت هوف خلال لقاءها رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء على ضرورة زيادة توعية المواطنين بخطورة هذا الفيروس وسرعة انتشاره وآليات منع تفشيه في البلاد.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن هوف أكدت خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي العمل على تقديم مساعدات مادية ومعنوية لليبيا لمكافحة الوباء تتمثل في تدريب الكوادر الليبية في التعقيم والتطعيم وإجراء المسح الشامل للمواطنين.

وأعربت مدير مكتب المنظمة عن أملها في تسهيل إجراءات الشحنات القادمة عبر المنظمة إلى ليبيا لدى مصلحة الجمارك ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأشادت هوف بعمل الحكومة الليبية من حيث الأمن والاستقرار في مناطق نفوذ الحكومة الليبية.

وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الوبائي المحلي لجائحة كورونا، وعمل منظمة الصحة العالمية مع السلطات الصحية المحلية للتصدي لهذه الجائحة ومنع انتشارها كما جرى مناقشة توسيع عمل المنظمة لدى ليبيا لتشمل كافة مدن ومناطق سيطرة الحكومة الليبية خاصة في الجنوب.