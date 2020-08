“مليشيات السراج” تحاول السيطرة على الميدان وطرد الحراك الشعبي ورفع “شعاراتها”

أخبار ليبيا24 تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعدد من المتظاهرين في مدينة طرابلس يتبعون ويؤيدون حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ويرفعون شعارات مؤيدة لها. واستبدلت الشعارات المناهضة للمجلس الرئاسي التي تم رفعها من قبل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين إلى شعارات داعمة للسراج وحكومته منها “نعم للشرعية الوفاق، نعم لرجال البركان ، افتحوا النفط ، […]

