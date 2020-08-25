حملة اعتقالات واسعة تشنها مجموعة تابعة للجيش بمدينة سرت

شهدت مدينة سرت صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وقبض شملت عدة احياء من المدينة، قامت بها مجموعات مسلحة تابعة لكتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش.

وأكدت مصادر محلية بمدينة سرت، أن فرقة متخصصة في عمليات القبض تابعة لكتيبة طارق بن زياد، وبالتعاون مع فرع جهاز الأمن الداخلي، قامت بالقبض على عشرات الشباب في مدينة سرت، ممن شاركوا في حراك “رشحناك” يوم 20 أعسطس.

وبينت المصادر، أن الحملة تركزت على الحي الثالث بالمدينة وتم خلالها اقتحام بعض البيوت بدعوى إيواء بعض المطلوبين، مؤكدة أن العمليات استمرت لعدة ساعات، ولاتزال نقاط الارتكاز الأمني منتشرة في مختلف أحياء مدينة سرت وضواحيها.

وكانت مدينة سرت شهدت احتفالية ضخمة يوم الخميس الماضي، شارك فيها ألاف المواطنين، دعما لحراك “رشحناك” المطالب بقيام سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بدور في إنقاذ البلاد، وقد أعقبها عمليات قبض عدة للمتهمين بقيادة الحراك، حيث تم التحفظ على بعض المعتقلين في مقر كتيبة طارق بن زياد في المدينة، ونقل بعض المعتقلين إلى مدينة بنغازي.