بومطاري يضع خططًا حديثة لتفعيل برامج التنمية المكانية

ناقش وزير الاقتصاد والصناعة فرج بومطاري رفقة مدير مركز البحوث الصناعية وأعضاء مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، سير عمل المركز وأهمية الدراسات التي يصدرها فيما يتعلق بالتنمية المكانية الصناعية.

وجاء الاجتماع من أجل وضع خطة للتنمية، باعتبارها أكثر من مجرد ظاهرة اقتصادية واجتماعية، بل تشمل الأبعاد الإقليمية والجغرافية، حيثُ تتطلب دراسة تفصيلية للمنطقة التي ترغب الدولة في تحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا أن آخر دراسة كانت في 2010.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على إطلاق ما يقارب 30 دراسة حديثة بشأن التنمية المكانية الصناعية، تغطي كافة ربوع ليبيا.

وتأتي هذه الدراسات في إطار تفعيل برامج التنمية المكانية الصناعية وتأطير الخطط الاستثمارية.

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