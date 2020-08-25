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انطلاق حملة تطعيم تلاميذ الصف الأول الابتدائي بغدامس

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت في مدينة غدامس حملة التطعيمات داخل المدارس للأطفال، والتي تستهدف الطلاب المقبلين على دخول الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي.

الحملة انطلقت تحت إشراف المراكز الصحية بالمدينة، وتتواصل حتى الانتهاء من تطعيم كافة الأطفال المستهدفين بالتطعيم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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