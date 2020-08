البعثة الأممية: منزعجون من تعطيل العملية الانتخابية بتراغن

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها من إقدام مجموعة

مسلحة بتعطيل العملية الانتخابية المقررة في تراغن.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع

“تويتر” أن “انتخابات المجالس البلدية أساس الحيوية الديمقراطية

على المستوى المحلي، وقد رحبت البعثة بشدة بالانتخابات المحلية التي أجريت في غات

الأسبوع الماضي ولذلك منزعجون جراء إقدام مجموعة مسلحة على تعطيل العملية

الانتخابية المقررة في تراغن” بحسب البعثة.

وأضافت البعثة أنه “يعتبر حق من حقوق الإنسان الأساسية، لمواطني تراغن

وغيرهم، انتخاب مجالسهم البلدية”، معربة عن أسفها من حرمانهم من ممارسة هذا

الحق”.

وذكرت البعثة، “جميع الأطراف في ليبيا بالتزامهم العمل وفقاً للقانون

الدولي” داعية إياهم “إلى حماية العمليات الديمقراطية في جميع أنحاء

البلاد”.

