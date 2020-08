قامت مليشيا ما تسمى بالقوة المشتركة باقتحام منطقة

مزدة، وتخريب أماكن أثرية بالمنطقة.

وأفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، أن المليشيات دخلت إلى “متحف مزدة”

الموجود به تاريخ قبيلة القنطرار والمشاشية منذ أكثر من 500 سنة، مضيفين أن

المليشيات قامت بتخريب محتوياته.

