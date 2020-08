أعلنت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة،

اليوم الثلاثاء، وصول إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة الشرقية إلى 700

حالة، منها 405 إصابة في بنغازي.

وأضافت الوزارة، في بيان عبر موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك”، أن نسب الوفيات جراء فيروس كورونا بلغت 12 %، حيث

سجلت 88 حالة وفاة، منها 51 حالة في بنغازي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات النشطة بالمنطقة

الشرقية بلغ 358 حالة، مضيفة أن عدد حالات التعافي وصل 254 حالة، بنسبة بلغت 36 %.

The post صحة المؤقتة: إجمالي الإصابات بالمنطقة الشرقية 700 حالة والوفيات 88 appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24