لامتصاص غضب المتظاهرين.. السراج يطالب بفتح ملفات الفساد المتعلقة بإهدار المال العام

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج اليوم

الثلاثاء خلال لقاءه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ بضرورة فتح

جميع ملفات الفساد المتعلقة بإهدار المال العام.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء بحث الخطوات التي اتخذت

بشأن وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وفقاً للاتفاقية المبرمة بين كل من هيئة

الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد.

وأشار السراج إلى أن قرار تفعيل نظام إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة

هو خطوة ضمن خطوات لضمان الشفافية ومحاربة الفساد.

وجاء ذلك الاجتماع بعد خروج التظاهرات احتجاجا على تردي الخدمات في طرابلس، وزيادة الفساد ونهب

الأموال، حيث ردد المتظاهرون عبارات “أرحل.. ارحل”، و”الشعب يريد إسقاط

النظام” ردا على خطاب السراج، الذي ألمح فيه إلى تغيير حكومي، بغية امتصاص

الغضب الشعبي.

يأتي ذلك بعد انتقاد النائبين أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، لسياسة رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة “فائز السراج” ومطالبتهم بوقف تفرده

بالقرار الإداري والمالي والسياسي.

وأسقطت الخلافات بين السراج ونائبيه القناع عن فساد المنظومة الإدارية

والمالية داخل حكومة الوفاق غير المعتمدة، حتى وصل الأمر إلى الدعوة للتظاهر

والخروج الشعبي إلى الميادين والشوارع لمحاسبة المقصرين وفتح ملفات الفساد على

رؤوس الأشهاد، الأمر الذي حظي بتأييد واسع من قبل الساسة والمراقبين للوضع

المتراجع والمنهار في العاصمة طرابلس وسط حالة من السخط الشعبي بعد توقف الخدمات

المقدمة للمواطنين وتراجعها بشكل فج.

ووصلت الأزمات المشتعلة داخل المجلس الرئاسي ذروتها، خلال السويعات

الماضية، بعد أن ندد أحمد معيتيق بالوضع في طرابلس ودعا بشكل علني المواطنين إلى

التظاهر ومحاسبة الفاسدين، ملزما وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بحمايتهم، إلا أن

“السراج” سارع باستخدام سلطاته معلنا فرض حظر التجول بشكل كلي يومي الجمعة والسبت،

لمنع المواطنين من الخروج ضده، فضلا عن خروج بعض الأبواق المساندة للسراج متهمة

الأطراف الأخرى بالمعطلة والمحبطة.

كما فتح کاجمان، النائب بمجلس رئاسة حكومة الوفاق غير المعتمدة، أيضا النار

على السراج ونواب وأعضاء الحكومة، مطلقا عليهم وابلا من الاتهامات خاصة المتعلقة

بالمؤسسة الليبية للاستثمار

