الضمان الاجتماعي المرج يستحدث وحدة لمستخرجات السجل المدني

استحدثت إدارة صندوق الضمان الاجتماعي فرع المرج، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية بالمرج، وحدة خاصة بمستخرجات السجل المدني للمتقاعدين وكبار السن.

وتختص الوحدة باستخراج كافة المستندات الثبوتية المطلوبة للمتقاعدين والمستحقين من داخل المكتب الخدمي بفرع صندوق الضمان.

ويهدف هذا التعاون المؤسسي إلى حلحلة العراقيل التي تواجه صندوق الضمان الاجتماعي بفرع المرج، المتعلقة بالتأكد من صحة استحقاق المنافع النقدية من عدمها، حسب صحة وسلامة البيانات والشهادات الرسمية الصادرة من مكاتب السجل المدني في الحدود الإدارية للفرع.

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