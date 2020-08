أكدت مصادر لليبيا 24، اليوم الثلاثاء، اعتقال الإعلامي وعضو لجنة مجابهة فيروس كورونا عبد اللطيف أبو حمزة.

وأوضحت المصادر، أن مجموعة مسلحة من مصراته قامت باعتقال أبو حمزة في منطقة القداحية أثناء أداء عمله في أخذ العينات من حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وهو الآن موجود بقبضة المليشيات في منطقة الهيشة الجديدة.

The post مجموعة مسلحة من مصراته تعتقل الإعلامي وعضو لجنة كورونا عبد اللطيف أبو حمزة في منطقة القداحية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24