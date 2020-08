داخلية الوفاق : ضبط أفارقة يستعدون للهجرة غير الشرعية من صبراتة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم

الثلاثاء، ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية، كانوا يستعدون

للهجرة غير الشرعية.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن وحـدة الـتـحري بـقـسم الـبـحث الـجنائـي

التابع لمديريـة أمـن صـبراتـة تمكنت من ضبط هؤلاء المهاجرين، مشيرة إلى اتخاذ الإجـراءات

الـقانـونيـة اللازمة حيالهم وإحـالتـهم إلى مـكـتب الـهـجرة فـرع صـبراتـة مـن حـيـث

الاخـتـصـاص.

