قامت فرقة الرصد والاستجابة بني وليد بأخذ مسحات عشوائية، اليوم الثلاثاء، من سكان وادي زمزم، ووادي بي، والقداحية، لمعرفة الوضع الوبائي في المنطقة بعد ظهور حالة مصابة خلال الأيام الماضية بمنطقة وادي زمزم.

وأوضحت إدارة الخدمات الصحية بني وليد في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن فرقة الرصد مستمرة في أداء مهمتها الإنسانية، وأن المهمة التي تقوم بها في القداحية ووادي زمزم تأتي كاستجابة لطلب الأهالي في هذه المناطق، لإجراء مسحات أنفية عشوائية لقياس مدى انتشار وباء كورونا.

The post لجنة كورونا ببني وليد تأخذ عينات عشوائية للكشف عن كورونا في وادي زمزم والقداحية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24