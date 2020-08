الخدمات الصحية بني وليد تدين اعتقال عبد اللطيف أبو حمزة وتطالب بإطلاق سراحه

دانت إدارة الخدمات الصحية بني وليد اعتقال الإعلامي وعضو لجنة مجابهة كورونا، عبد اللطيف أبو حمزة، بمنطقة القداحية، أثناء أداء مهمته الإنسانية بأخذ عينات عشوائية للكشف عن فيروس كورونا.

وطالبت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الجهات الامنية بمصراته بإطلاق سراح أبو حمزة، لافتة إلى أن العمل الإنساني ضريبته كبيرة ولكنها تأمل في أن يتم إطلاق سراحه حسب ما وعدت الجهات الأمنية.

هذا ويذكر أنه تم اعتقال الإعلامي وعضو لجنة مجابهة فيروس كورونا عبد اللطيف أبو حمزة اليوم الثلاثاء من قبل مجموعة مسلحة من مصراته في منطقة القداحية أثناء أداء عمله في أخذ العينات من حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وهو الآن موجود بقبضة المليشيات في منطقة الهيشة الجديدة.

