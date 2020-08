أعلنت مـديــريـة

أمن بنــغــــازي، الثلاثاء، عن انتشار واسع للدوريات الأمنية في مفترقات المدينة

من أجل إخطار المواطنين بتطبيق حظر التجول المفروض من قبل اللجنة العُليا لمكافحة فيروس

كورونا.

وحثت المديرية

في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” المواطنين

على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الجميع .

The post بنغازي.. انتشار الدوريات الأمنية لتطبيق حظر التجول فى المدينة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24