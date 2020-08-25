وليامز تدعو ممثلي المجتمع المدني والشباب إلى الالتفاف حول ليبيا

عقدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، لقاءً افتراضيًا مع عدد من الناشطات والناشطين من مختلف أرجاء ليبيا، دعت خلاله «ممثلي المجتمع المدني والفئات الشبابية إلى الإلتفاف حول الوطن وأن يكونوا روادًا في الشفافية والمحاسبة وأن يغلبوا المصالح الوطنية ومبادئ الحكم الرشيد».

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وليامز «رحبت بالبيان الذي أطلقه هؤلاء الناشطات والناشطون في 18 أغسطس الجاري، والذي أكدوا فيه دعمهم لتدشين المراجعة الدولية لفرعي المصرف المركزي».

وأضافت البعثة الأممية أن المشاركين في الاجتماع أكدوا «على أهمية مكافحة الفساد وحق المواطنين في التظاهر السلمي».

استمرار تظاهرات الاحتجاج في طرابلس ضد الفساد ومعلومات عن حملة اعتقال ضد نشطاء

ويأتي اللقاء في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى تظاهرات احتجاجية أغلب المشاركين فيها من فئة الشباب، للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية وسوء الإدارة وتفشي الفساد في القطاعات العامة.

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