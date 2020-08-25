وزير الحكم المحلي يبحث تفعيل عمل شركة خدمات النظافة ببنغازي

بحث وزير الحكم المحلي، عادل الزائدي، أمس، سبل تفعيل عمل شركة خدمات النظافة العامة ببنغازي، وذلك خلال اجتماع ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، ورئيس مجلس إدارة شركة خدمات النظافة العامة ببنغازي، عبدالسلام المسماري.

وتم الاتفاق على تفعيل عمل الشركة، واستئناف عملها في مجال النظافة العامة، مع اتخاذ جملة من الإجراءات التي من بينها تفعيل القرار الخاص بإحالة بعض العاملين إلى بقية القطاعات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

هذا وستبدأ الشركة عملها في مناطق المقزحة وقنفودة، والطريق الممتدة من قنفودة وحتى مصيف النخيل.

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