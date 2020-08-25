المرعاش: حراك طرابلس “فُرصة”.. والسراج “مفصول عن الواقع”

أثنى المحلل السياسي كامل المرعاش، على الشباب الذين تظاهروا في العاصمة طرابلس بسبب سوء الأحوال المعيشية وتردي الخدمات المقدمة من قبل حكومة الوفاق، معتبراً أن حراكهم ينمّ عن وعي كبير وهو خطوة في سبيل تحقيق الأفضل في ليبيا.

وشدد المرعاش، في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الثلاثاء، على ضرورة عدم تسييس الحراك وعدم توظيفه سياسيا من قبل جميع الأطراف السياسية الموجودة في المشهد.

وانتقد المرعاش بشدة كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج التي ألقاها أمس الإثنين، في ثاني أيام الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العاصمة طرابلس، وقال المرعاش إن السراج مفصول عن الواقع وإن كلمته حوت كثيراً من التناقضات وكتبها أشخاص آخرون.

وطالب، في ختام حديثه، جميع المتظاهرين الشباب بعدم السماح لمن يريد توظيف حراكهم سياسيًا وركوب أمواجه ليستفيد منه لصالحه الشخصي، خصوصاً بعد إبداء مجموعة من المنتسبين لـ”عملية بركان الغضب” الخروج لميدان الشهداء ورفع شعارات ضد الجيش الوطني والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

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