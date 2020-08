في محاولة لتسييس الانتفاضة..مليشيات الوفاق تتسلق على حراك الشباب وتتظاهر بالساحة الخضراء

حاولت المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، قلب الموازين لصالحها والتسلق على مطالب حراك الشباب الليبي الحر، حيث خرجت وسط دهشة المواطنين بطرابلس، إلى الساحة الخضراء ترفع لافتات ضد حفتر وتطالب بفتح حقول النفط ومحاربة الفساد، في محاولة لتسييس مطالب الشباب الذي انتفض ضد الفساد وغلاء المعيشة والمعاناة التي يعيشها الشعب الليبي.

ومن بين هؤلاء المتسلقين أحد زعماء مليشيات مسلاته التابع لما يسمى “القوة المشتركة”، فرج شيتاو، وهو شقيق مراد شيتاو أحد عناصر مايسمى ” سرايا بنغازي ”.

وتحدى شيتاو المتظاهرين السلميين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من خلال تأكيده بأنه والمليشيات لن يتركوا الميدان لهم، قائلا “نعم طالبنا ونطالب وسنطالب بإقالة ومحاسبة الفاسدين الذين جعلو من حكومة الوفاق وسيلة للإرتزاق” حسب قوله.

وأضاف شيتاو أن مطالبه تقديم حفتر للجنائية الدولية، وإعادة فتح النفط، زاعما انهم سيطالبون بتحسين وإيجاد حلول لمشكلة الكهرباء وليس فقط العدالة ف طرح الأجمال، وتوفير السيولة والعمل على صرف منحة أرباب الأسر، وإيجاد حل لكافة النازحين والمهجرين قسراً وعلى رأسهم مهجري درنة وبنغازي واجدابيا الذين حرمو من أبسط حقوقهم .

وأشار شيتاو أنهم سيطالبون بعرض مسودة الدستور على الشعب للتصويت عليها والانتقال لانتخابات مباشرة وإنهاء المراحل الانتقالية التي يسعى كافة الفاسدين شرقاً وغرباً لإستمرارها.

ولكن لم يصمت المتظاهرون على هذا الأمر وبعثوا برسائل إلى شيتاو من خلال التعليقات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” مفادها “ايه تبوا تتسلقوا نحن مطالبنا مش هكي انتم تبوها تنقلب علينا”، “لاعلاقه للمظاهرات بهذا الكلام”.

هذا ويذكر أن سطوة المليشيات على مؤسسات الدولة وما اقترفوه من جرائم في حق الشعب الليبي هي أحد أسباب الشرارة التي اشتعلت خلال الفترة الماضية وتحولت إلى انتفاضة شعبية.

