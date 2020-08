قال الناطق باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، الثلاثاء، إن القمة الثلاثية بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية، عبد الله الثاني، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، والتي عقدت اليوم بالعاصمة الأردنية عمان تناولت سبل تعزيزالتعاون الثلاثي المشترك بين مصر والأردن والعراق بمختلف المجالات.

وأضاف راضي في

بيان على صفحة الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية الرسمية على موقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” أن القمة تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا وسوريا

واليمن.

وأوضح راضي أن القادة

الثلاث أكدوا على ضرورة تكثيف التنسيق

المتبادل خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار

الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية بما يسهم في إنهاء

المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.

The post الأزمة الليبية على رأس مباحثات السيسي و عبد الله الثاني والكاظمي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24