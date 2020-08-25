مراقبة تعليم بنغازي: مكتب الامتحانات استلم أرقام جلوس طلبة الشهادة الإعدادية

أخبار ليبيا24

أعلن مكتب الإعلام في مراقبة التربية والتعليم في بنغازي أن مكتب الامتحانات استلم أرقام جلوس طلبة الشهادة الإعدادية.

وأفاد مكتب الإعلام في المراقبة أمس الإثنين أن مدير مكتب الامتحانات، سعيد ماضي، أكد استلام أرقام جلوس طلبة الشهادة الإعدادية بصفة قيد نظامي ومنازل والطلبة النازحين.

وأضاف مكتب الإعلام نقلا عن ماضي أنه تم استلام جميع الإجراءات الخاصة بالامتحانات التي ستنطلق يوم 6 سبتمبر 2020.

وأوضح مكتب الإعلام في المراقبة، أن مدير مكتب الامتحانات أكد أن المكتب على استكمال التجهيزات الفنية لإجراء الامتحانات.

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