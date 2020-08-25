القائد العام المشير خليفة حفتر يستقبل رئيس الحكومة الليبية وعددا من الوزراء

عقد القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر اجتماعا اليوم الثلاثاء في مقرّ القيادة العامة بالرجمة مع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني وبحضور وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ووزير المالية امراجع غيث امراجع، ووزير الصحة سعد عقوب.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في إيجاز لها إن اجتماع المشير حفتر بالحكومة الليبية انتهى إلى النظر بشكلٍ عاجل للبنية التحتية للمناطق والإسراع في معالجة مشاكلها، وتوفير الوقود لبعض مناطق الجنوب والتي يوجد بها نقص في الوقود.

وأكد بيان “الإعلام الحربي” أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الاحتياط الإستراتيجي للسلع التموينية متوفر لمدة لا تقلّ عن ستة أشهر.