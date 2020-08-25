المشير حفتر يبحث مع الثني ووزراء الحكومة الاحتياجات الأساسية وحلحلة المُختنقات

أخبار ليبيا24

بحث القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر اليوم الثلاثاء مع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الاحتياجات الأساسية واللازمة للمواطن وحلحلة المُختنقات الضرورية واليومية.

وتم خلال الاجتماع في مقرّ القيادة العامة الذي حضره وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، ووزير المالية أمراجع غيث أمراجع، ووزير الصحة سعد عقوب، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، ورئيس صندوق موازنة الأسعار محمد البوعيشي، ومدير شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء فخري المسماري التأكيد على إنهاء إشكالية انقطاع التيار الكهربائي في فترة أقل من عشرة أيام.

وأكد خلال الاجتماع أيضًا على ضرورة العمل على تفعيل منظومة “فيزا كرت” لحل مشكلة السيولة، والنظر بشكلٍ عاجل للبنية التحتية للمناطق والإسراع في معالجة مشاكلها.

وتم أيضًا التشديد على ضرورة توفير الوقود لبعض مناطق الجنوب والتي يوجد بها نقص، والتأكيد من خلال الاجتماع أن الاحتياط الاستراتيجي للسلع التموينية متوفر لمدةٍ لا تقلّ عن ستة أشهر.

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