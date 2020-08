دعت الممثلة

الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدي ليبيا، ستيفاني وليامز، الثلاثاء،

ممثلي المجتمع المدني والفئات الشبابية إلى الإلتفاف حول ليبيا.

وطالبت وليامز خلال

اجتماع عبر الدائرة المغلقة مع ممثلي المجتمع المدني والفئات الشبابية في ليبيا بأن

يكونوا روادًا في الشفافية والمحاسبة وأن يغلبوا المصالح الوطنية ومبادئ الحكم

الرشيد في البلاد.

وأكد ممثلي

المجتمع المدني والشباب خلال اللقاء على أهمية مكافحة الفساد وحق المواطنين

الليبيين في التظاهر السلمي.

ومن جانبها رحبت وليامز بالبيان الذي اطلقه

هؤلاء الناشطات والناشطون في 18 أغسطس الجاري والذي أكدوا فيه دعمهم لتدشين

المراجعة الدولية لفرعي المصرف المركزي.

The post وليامز تدعو ممثلي المجتمع المدني والشباب إلى الإلتفاف حول ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24