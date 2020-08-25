الشرطة الزراعية تُحصي خسائر “حريق تراغن”

تفقد فريق مكون من آمر مركز الشرطة الزراعية تراغن وعدد من الضباط والجنود التابعين لمنطقة مزارع البواسط التي شهدت قبل نحو أسبوع، حريقا أتلف عددا كبيرا من أشجار النخيل ونفقت بسببه مواشي وطيور، في حادثة زادت من معاناة المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وعمل الفريق خلال زيارته مكان الحريق على حصر خسائر المواطنين من أشجار النخيل والمواشي والطيور، إضافة إلى الممتلكات الخاصة التي كانت موجودة في المكان أثناء الحادث وإحالة تقرير بشأنها إلى الجهات المعنية.

وشملت الخسائر أكثر من 500 شجرة نخيل وما يزيد عن 177 من الماشية والطيور تم حصرها من قبل الفريق الزائر لموقع الحريق في خطوة على أمل أن تنتبه الجهات المعنية إلى معاناة المواطنين وتقدم الدعم اللازم في مواجهة هذه الأزمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية