ترددت أنباء، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ناصر أعوايدات القذافي

ودهسه بسياره في سرت، والقبض على شقيقة اقذوفه أعويدات و عبدالهادي فرحات و شقيق الشهيد

مصطفى الساعدي .

‎وتشهد سرت حالة من الاحتقان

بسبب الاعتقالات التعفسية والإجراءات الأمنية المشددة التي تجري داخل المدينة .

