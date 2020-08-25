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عاجل// إطلاق نار على المتظاهرين في الساحة الخضراء بطرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر
صحفية، الثلاثاء، بإطلاق نار على المتظاهرين في الساحة الخضراء بطرابلس.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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