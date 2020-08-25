أفادت مصادر
صحفية، الثلاثاء، بإطلاق نار على المتظاهرين في الساحة الخضراء بطرابلس.
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أفادت مصادر
صحفية، الثلاثاء، بإطلاق نار على المتظاهرين في الساحة الخضراء بطرابلس.
The post عاجل// إطلاق نار على المتظاهرين في الساحة الخضراء بطرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
كلام غير صحيح كذب وافتراء.
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