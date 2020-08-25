هذا ما جاء في لقاء وليامز بناشطين من مختلف مناطق ليبيا

قالت البعثة الأممية في ليبيا إن الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز عقدت لقاءً افتراضيًا مع عدد من الناشطات والناشطين من مختلف أرجاء ليبيا.

ودعت وليامز حسب بلاغ للبعثة على مواقع التواصل الاجتماعي “ممثلي المجتمع المدني والفئات الشبابية إلى الإلتفاف حول الوطن وأن يكونوا روادًا في الشفافية والمحاسبة وأن يغلبوا المصالح الوطنية ومبادئ الحكم الرشيد”.

‬ ورحبت الممثلة الخاصة بالبيان الذي اطلقه هؤلاء الناشطات والناشطون في 18 أغسطس الجاري، والذي أكدوا فيه دعمهم لتدشين المراجعة الدولية لفرعي المصرف المركزي.

كما أكد الحاضرون “في اللقاء على أهمية مكافحة الفساد وحق المواطنين في التظاهر السلمي”.