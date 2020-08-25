السراج يدعو إلى التزام الأطراف ببنود الاتفاق الأخير لإقامة الانتخابات

شدد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، على ضرورة التزام كافة الأطراف بنقاط الاتفاق في البيانين الصادرين عنه وعن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمتمثلة في وقف إطلاق النار ونزع السلاح وعودة إنتاج النفط، ما يتيح العمل بالمسار السياسي من خلال إقامة انتخابات نزيهة وشفافة وآمنة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
عاجل// إطلاق نار على المتظاهرين بالقرب من نقطة وزارة الداخلية بالسرايا الحمراء
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
الثني يصدر تعليماته بتوفير قطع الغيار لمحطة التحلية بسوسة
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
شمام: 1450 يوماً حكم خلالها “السراج” كانت كفيلة بأن نجد له إصلاحاً واحداً في طرابلس
تم النشر منذُ 24 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
بعد محاولات طردهم من قبل مليشيات الوفاق.. المتظاهرون يصفونهم بـ “الطبالين والمستفيدين”
تم النشر منذُ 25 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك