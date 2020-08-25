السراج يدعو إلى التزام الأطراف ببنود الاتفاق الأخير لإقامة الانتخابات

شدد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، على ضرورة التزام كافة الأطراف بنقاط الاتفاق في البيانين الصادرين عنه وعن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمتمثلة في وقف إطلاق النار ونزع السلاح وعودة إنتاج النفط، ما يتيح العمل بالمسار السياسي من خلال إقامة انتخابات نزيهة وشفافة وآمنة.

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