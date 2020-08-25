أعضاء من مجلس الدولة يرحبون ببياني المستشار صالح والسراج

رحب أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ببياني رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي، بشأن وقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي.

واعتبر الأعضاء في بيان لهم أن البيانين خطوة إيجابية وانتصار لإرادة السلام، داعين الأطراف السياسية الفاعلة، المحلية والإقليمية، إلى دعم هذا المسار، ومؤكدين على ضرورة إطلاق حوار سياسي شامل يفضي إلى توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية.

أعضاء مجلس الدولة شددوا على أن الحل الحقيقي للأزمة السياسية لا يكون إلا عبر سلطة تنفيذية موحدة، تشرف على عرض الدستور المصوت عليه من قبل هيئة الاستفتاء، ومن ثم الشروع في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

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