بالأسماء.. مقتل مواطن واعتقال العشرات من قبل قوات الجيش بسرت

توفي المواطن، ناصر عويدات القذافي، مساء اليوم بمستشفى بن سينا بمدينة سرت، متأثرا بجراحه بعد دهسه من قبل مجموعة مسلحة من كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش.

ناصر عويدات

وأكدت مصادر محلية بمدينة سرت، أن فرقة متخصصة في عمليات القبض تابعة لكتيبة طارق بن زياد، قامت بالقبض على عشرات الشباب في مدينة سرت، ممن شاركوا في حراك “رشحناك” يوم 20 أعسطس، ومن بين المقبوض عليهم:

نصر محمد بلقاسم الزياني

عبدالهادي عطية الزياني

قذاف الدم عويدات

أصيل محمد زيد

ميلاد سالم فرحات

علي عبدالله سعيد

حمزة علي السويدي

حمزة بدري اصبيع

علي جمعة عمران

أسامة حسن الساعدي

مجدي حسن الساعدي

مزوغي امراجع أحميد

محمد مفتاح القنطري

زيدان عبد النبي زيدان

طارق أذياب الطرشاني

معمر دبنون مسعود الغزالي

ويشهد الحي رقم 3 بوسط المدينة حالة احتقان شديدة، بعد استخدام المجموعة المسلحة للأسلحة الخفيفة والمتوسطة بما فيها المضادة للطيران، واقتحام البيوت.