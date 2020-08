أفادت مصادر صحفية، الثلاثاء، بخروج مسيرة حاشدة بالمتظاهرين، بشارع امحمد

المقريف، يهتفون الشعب يريد إسقاط النظام، وينددوا بسوء الأوضاع في

البلاد.

