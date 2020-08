أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، بأن المتظاهرين يتوجهون

إلي مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة في طريق السكة بطرابلس .

